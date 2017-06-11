ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич объяснила, что фраза о войне католиков с православными была метафорой

12.06.2017 10:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Алексиевич объяснила, что фраза о войне католиков с православными была метафорой

фото: gazeta.ru

Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», которую белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сказала в эфире российского телеканала «Дождь», была метафорой, и ее не стоит воспринимать буквально.

«Когда мне задали вопрос об Украине, я сказала, что Крым — это, несомненно, оккупация, а что касается Донбасса — это, конечно, война, развязанная Путиным», — заявила писательница, пишет tut.by.

«Это можно раскачать и в Беларуси, католики будут воевать с православными. Надо было мне сказать, что и православные с католиками, что в Украине даже православные с православными [воюют]», - добавила литератор.

По ее словам, этой фразой она хотела показать, что подобную войну можно развязать где угодно.

«Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич во время прямой линии на «Дожде», комментируя ситуацию на Донбассе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», которую белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сказала в эфире...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из Чикаго в Минск: звезды джаза Бони Филдс и Свит Скриминг Джонс выступят во Дворце Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика