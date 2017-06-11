Андрей Малахов завел ютьюб-канал и стал блогером

Ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов завел ютьюб-канал и выложил первое видео — интервью с Паниным. Об этом Малахов сообщил в своем твиттере.





Новоиспеченный блогер назвал свой канал «malakhov007» и уже опубликовал три видео: анонс интервью с Алексеем Паниным, само интервью и анонс ролика «Новая жизнь Дианы Шурыгиной».

Новость дня: решил открыть #youtube канал! Каждую неделю- горячие интервью, реалити шоу и другие сюрпризы! Премьера в воскресенье 11 утра! — Андрей Малахов (@a_malahov) 10 июня 2017 г.

В интервью Панин комментирует недавний скандал, связанный с записью, в которой он ходит по улице в женском нижнем белье.

Кстати, 18 июня в Футбольном манеже в Минске пройдет международный фестиваль «Вiдак» , в котором примут участие одни из самых популярных блогеров русскоязычной интернет-среды. На фестивале выступят, например, Стас Давыдов, Макс Брандт, Костя Павлов, Ильдар Хабибуллин, Настя Герц, Влад Бумага, Наталья Володина, Андрей Немодрук (ND Production), Lee Kei (DaiFiveTop), Наталья Кисель, Idiotikshow и многие другие. Общая аудитория участников — более 14 миллионов зрителей, а суммарный охват — более 1,5 миллиардов просмотров.

Мероприятие обещает стать интересным не только для активных пользователей Youtube, но и для тех, кто только начинает знакомство с этой интернет-площадкой.

Когда: 18 июня, 12:00

Сколько: 30 рублей Купить билет