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Андрей Малахов завел ютьюб-канал и стал блогером
Ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов завел ютьюб-канал и выложил первое видео — интервью с Паниным. Об этом Малахов
Новоиспеченный блогер назвал свой канал «malakhov007» и уже опубликовал три видео: анонс интервью с Алексеем Паниным, само интервью и анонс ролика «Новая жизнь Дианы Шурыгиной».
В интервью Панин комментирует недавний скандал, связанный с записью, в которой он ходит по улице в женском нижнем белье.
Кстати, 18 июня в Футбольном манеже в Минске пройдет
Мероприятие обещает стать интересным не только для активных пользователей Youtube, но и для тех, кто только начинает знакомство с этой интернет-площадкой.
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Об этом Малахов сообщил в своем твиттере.
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