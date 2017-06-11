В понедельник, 12 июня, в День России в Минске пройдет праздничный концерт "Романсы. Танго. Вальсы" творческого объединения "Маэстро" из Санкт-Петербурга. Такие концерты стали уже хорошей традицией, поскольку проходят на протяжении 9-ти лет.

"С 2010 года мы регулярно приезжаем в Минск и Молодечно. Концерты эти мы называем подарками белорусов Санкт-Петербурга нашим землякам. Часто мы приезжали в День Независимости Беларуси, сейчас это День России, мы хотели их объединить, поэтому назвали проект "Мосты дружбы — Россия и Беларусь", — рассказал Левашкевич.



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В нынешнем праздничном концерте примут участие петербургские вокалисты — лауреаты международных конкурсов Наталья Михайлова и Денис Федоренко. В программе прозвучат романсы, лирические песни, а также танго, регтаймы и вальсы петербургского композитора Леонида Левашкевича в исполнении оркестра "Маэстро".

"У нас есть большой состав оркестра — симфонический оркестр "Маэстро", художественный руководитель и дирижер Александр Краснобаев. У нас очень много было программ, но сейчас это будет небольшой состав, 10 человек, потому что этот состав работает для аккомпанемента наших вокалистов", — рассказал Левашкевич.

Уроженец Беларуси, композитор Леонид Левашкевич отметил, что каждый раз с удовольствием возвращается на родину, хотя с 1975 года живет в Санкт-Петербурге. Там же было создано творческое содружество "Маэстро", которое объединяет композиторов, музыкантов, вокалистов, поэтов, художников и других представителей творческой среды.

Полную версию беседы с петербургским композитором, уроженцем Беларуси Леонидом Левашкевичем и директором по организационным вопросам творческого объединения "Маэстро" Александром Станкевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.