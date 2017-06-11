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Под Речицей бесправница на BMW не справилась с управлением и вылетела в кювет

12.06.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 10 июня, около 13.30, в Речицком районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: vk.com/zello_rechitsa

29-летняя женщина-водитель BMW 525 ехала по дороге Речица — Лоев в направлении Лоева. При обгоне она неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.


Фото: vk.com/zello_rechitsa

С различными травмами женщину доставили в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что она не имела права управления автомобилем.

 
 
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29-летняя женщина-водитель BMW 525 ехала по дороге Речица - Лоев в направлении Лоева.

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