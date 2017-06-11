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Под Речицей бесправница на BMW не справилась с управлением и вылетела в кювет
ДТП случилось 10 июня, около 13.30, в Речицком районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.
29-летняя женщина-водитель BMW 525 ехала по дороге Речица — Лоев в направлении Лоева. При обгоне она неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.
С различными травмами женщину доставили в районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Известно, что она не имела права управления автомобилем.
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29-летняя женщина-водитель BMW 525 ехала по дороге Речица - Лоев в направлении Лоева.
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