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Меланья Трамп с сыном переехали в Белый дом

12.06.2017 10:48 — Разное | Ежедневник  
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Меланья Трамп с сыном переехали в Белый дом

фото: Reuters

Первая леди США Меланья Трамп сообщила в воскресенье, что рада переезду в Белый дом, опубликовав в Twitter фотографию с видом из окна официальной резиденции американского президента.

«С нетерпением жду прекрасных моментов, которые будут у нас в новом доме», — написала она, добавив хэштег #movingday («день переезда»), передает ТАСС.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что переезд в Вашингтон Меланьи и младшего сына президента Бэррона, ранее проживавших в небоскребе Trump Tower на Манхэттене в Нью-Йорке, должен произойти 14 июня, после окончания у Бэррона учебного года.

У 70-летнего президента США Дональда Трампа пятеро детей от трех браков — две дочери и трое сыновей. За исключением Бэррона все они уже взрослые люди. В частности, его дочь Иванка считается помощником президента и имеет в Белом доме свой кабинет. Проживает она вместе со своим супругом, одним из ближайших советников президента Джаредом Кушнером, в трехэтажном особняке в Калораме — элитном районе Вашингтона.
 

 
 
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Первая леди США Меланья Трамп сообщила в воскресенье, что рада переезду в Белый дом, опубликовав в Twitter фотографию с видом из окна официальной резиденции...

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