Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 190 тысяч долларов

Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпийских играх 1984 года, были проданы на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.

На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф. Кроссовки были проданы по рекордно высокой цене.