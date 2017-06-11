ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 190 тысяч долларов

12.06.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпийских играх 1984 года, были проданы на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.

На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф. Кроссовки были проданы по рекордно высокой цене.

Предыдущий рекорд принадлежал кроссовкам Джордана, в которых он выступал в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1997 году. Они были проданы за 104 тысячи долларов в 2013 году.

Во время игровой карьеры Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллс» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992. В настоящее время является владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс».

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпийских играх 1984 года, были проданы на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеомост Минск – Бишкек – Душанбе к Международному дню донора крови
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика