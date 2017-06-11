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Видеомост Минск – Бишкек – Душанбе к Международному дню донора крови

12.06.2017 10:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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14 июня в мире отмечается Всемирный день донора крови. На встрече в формате видеомоста специалисты поговорят о важности донорского движения в наших странах, о работе центров по переливанию крови, а также о поддержке добровольных доноров крови, ближайших акциях, призванных привлечь внимание общественности к проблематике донорства.

В Минске:

  • председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена ФАДЕЕВА.

В Бишкеке:

  • начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца Кыргызстана Сабина ИБРАИМОВА;
  • координатор проекта "Развитие безвозмездного и добровольного донорства в стране", представитель Республиканского центра крови Бедел ТУРДУБЕКОВ.

В Душанбе:

  • доктор медицинских наук, глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве Даврон МУХАМАДИЕВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 13 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 13 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Душанбе, приуроченный к Международному дню донора крови.

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