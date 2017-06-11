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Видеомост Минск – Бишкек – Душанбе к Международному дню донора крови
12.06.2017 10:49 — Разное | Sputnik Беларусь
14 июня в мире отмечается Всемирный день донора крови. На встрече в формате видеомоста специалисты поговорят о важности донорского движения в наших странах, о работе центров по переливанию крови, а также о поддержке добровольных доноров крови, ближайших акциях, призванных привлечь внимание общественности к проблематике донорства.
В Минске:
В Бишкеке:
В Душанбе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 13 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
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Во вторник, 13 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Душанбе, приуроченный к Международному дню донора крови.
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