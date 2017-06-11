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Представлен новый Wolfenstein 2 и VR-версии DOOM и Fallout 4

12.06.2017 09:36 — Разное | Tut.by  
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Почти все анонсы Bethesda на E3 были известны заранее, хотя компания все же смогла удивить трейлерами некоторых своих игр. К тому же это единственная на Е3 студия, игры которой выйдут уже этой осенью, а не когда-нибудь в 2018 году.

Сначала о самом скучном. Осенью появятся VR-версии DOOM и Fallout 4. DOOM VFR — это ответвление от основной игры, где можно немного пострелять в монстров, постоянно телепортируясь по уровню. Fallout 4 VR предлагает пройти оригинальную игру от начала и до конца.

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В сентябре компания Bethesda выпустит экшен Dishonored: Dead of the Outsider, который выглядит как дополнение ко второй части, но почему-то выходит в виде отдельной игры.

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Заранее было известно, что анонсируют хоррор-экшен The Evil Within 2. На медиабрифинге не показали игровой процесс, но хотя бы представили красивый трейлер, из которого, правда, мало что понятно. Зато игра выйдет в пятницу, 13 октября этого года.

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Наконец, основным анонсом стал шутер Wolfenstein 2: The New Colossus, о котором также было известно до показа. Действие игры происходит в альтернативной вселенной, где Германия одержала победу во Второй мировой войне. Мы играем за сопротивление и пытаемся свергнуть нацистский режим в США. Появится Wolfenstein 2: The New Colossus 27 октября 2017 года.

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Почти все анонсы Bethesda на E3 были известны заранее, хотя компания все же смогла удивить трейлерами некоторых своих игр.

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