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Назначена новая дата презентации проекта застройки у Чижовского водохранилища

12.06.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Презентацию проекта застройки у Чижовского водохранилища администрация Заводского района назначила на 14 июня. Пройдет она в 19.00 в гимназии № 1 по адресу: ул. Рокоссовского, 138.


Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Напомним, презентация проекта должна была состояться на прошлой неделе в Зеленстрое Ленинского района. Но пришло слишком много желающих послушать архитекторов и зал просто всех не вместил.

По проекту, который выставили на общественное обсуждение, в границах ул. Малинина — ул. Крупской — ул. Ташкентская — ул. Голодеда — южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130ЛР хотят снести частный сектор, облагородить парк, построить спортцентр.

 
 
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Прошлый раз презентация не состоялась - зал не вместил всех желающих.

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