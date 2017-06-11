Назначена новая дата презентации проекта застройки у Чижовского водохранилища

Презентацию проекта застройки у Чижовского водохранилища администрация Заводского района назначила на 14 июня. Пройдет она в 19.00 в гимназии № 1 по адресу: ул. Рокоссовского, 138.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Напомним, презентация проекта должна была состояться на прошлой неделе в Зеленстрое Ленинского района. Но пришло слишком много желающих послушать архитекторов и зал просто всех не вместил.

По проекту, который выставили на общественное обсуждение, в границах ул. Малинина — ул. Крупской — ул. Ташкентская — ул. Голодеда — южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130ЛР хотят снести частный сектор, облагородить парк, построить спортцентр.