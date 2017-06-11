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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

12.06.2017 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", - приводит слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", - говорится в поздравлении.
 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

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