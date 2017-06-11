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Искусствовед "прошелся" по граффити на Октябрьской
12.06.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Октябрьская улица в Минске давно уже стала главной площадкой для стрит-арта в столице. Проект "Vulica Brasil", в котором участвуют белорусские и бразильские мастера граффити, реализует креативные инициативы не первый год.
Диалог культур, воплощенный в образе гусляра и прославленной Фриды Кало, отражает сам дух современного искусства.
Искусствовед Александр Зименко специально для Sputnik оценил и рассказал о художественной составляющей уличного искусства.
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Откуда в Минске самое большое граффити в Европе и как нарисовать космический стрит-арт? Смотрите на видео подробный разбор уличного искусства на главной...
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