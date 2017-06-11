Октябрьская улица в Минске давно уже стала главной площадкой для стрит-арта в столице. Проект "Vulica Brasil", в котором участвуют белорусские и бразильские мастера граффити, реализует креативные инициативы не первый год.

Диалог культур, воплощенный в образе гусляра и прославленной Фриды Кало, отражает сам дух современного искусства.

Искусствовед Александр Зименко специально для Sputnik оценил и рассказал о художественной составляющей уличного искусства.