Погода: на вторник предупреждение о ливнях, потеплеет - к выходным

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Погодные условия на территории на этой неделе в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, сообщили в Гидромете.

"На вторник выписано предупреждение, что днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые будут сопровождаться дождями и грозами, ночью в отдельных районах по востоку страны сильные дожди", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



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По его словам, 13 июня температура ночью будут +9 +15°С, днем +15 +21°С.

В Минске в этот день будет облачно с прояснениями, дождь, с вероятностью более 90%, возможна гроза (вероятность 30-40%), сказал Рябов.

Порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с, температура ночью +11 +13°С, днем +16 +18°С, уточнил он.

В среду в сохранится дождливая и ветреная погода: на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +9 +14°С, днем +12 +19°С, по юго-западу +20 +22°С. сказал синоптик.

Дожди прекратятся

Далее, с ростом атмосферного давления погода улучшится, ветер стихнет, а дожди на большей части страны прекратятся, отметил Рябов.

По его словам, в четверг будет преимущественно без осадков, лишь по востоку республики в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +5 +10°С, днем +14 +20°С, юго-западу до +23°С. сказал он.



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В пятницу преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +5 +12°С, днем +18 +25°С, проинформировал собеседник агентства.

Погода на выходных

В выходные дни, страна останется в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы.

В субботу преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +8 +15°С, днем +17 +24°С, по юго-востоку до +27°С, сказал Рябов.

По его словам, в воскресенье ночью по юго-западу, днём в отдельных районах страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +9 +16°С, днем +16 +23°С.