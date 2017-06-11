Искусство отказа: когда пора сказать «нет»

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Психолог и журналист Эрик Баркер доказывает: чтобы добиться успеха, нужно бросать дела как можно быстрее. Это помогает сосредоточиться на самом важном.

Спенсер Глендон — очень впечатляющий парень. Он был стипендиатом Фулбрайта, получил степень доктора экономических наук в Гарварде, помогал благотворительным организациям на юге Чикаго, а сейчас он — партнер одного из крупнейших инвестиционных фондов в Массачусетсе.

При этом он почти всегда был сильно болен. В старшей школе Глендон страдал хроническим язвенным колитом. Это привело к серьезным проблемам с печенью и в конечном счете к ослабленной иммунной системе. Глендон не мог найти компромисс со своим телом. Оно в любой момент могло подвести его и приковать к постели. Звучит ужасно, но, как он любит говорить, «считаю, что это была большая удача — быть физически неполноценным почти всю мою жизнь».

Глендон не мог жить так, как его сверстники, но это не значит, что он был обречен быть несчастным. На самом деле главным источником его упорства перед лицом таких проблем со здоровьем — и его успеха в целом — была готовность Глендона к отказу.

Мужество требует границ

В самом начале терапевт Глендона посоветовал ему концентрироваться на выполнении одного дела в день. Если он мог сделать эту одну вещь, он чувствовал себя хорошо. Его энергия была ограничена, но фокусируясь на чем-то одном, он мог сделать то, что хотел. И он так и делал.

Иногда это был просто ужин. Если ему удавалось приготовить ужин вечером, значит, он чего-то достиг. Ему пришлось бросить кучу дел, но что-то одно он по-прежнему мог сделать. Ему нужно было делать одно дело в этот день, одно — на следующий, и еще на следующий. Сегодня, когда Глендон оказывается в особенно тяжелом положении, он все так же готовит ужин.

Примирившись со своей болезнью, Глендон понял то, что большинство из нас не замечает: все, что мы делаем в жизни, — это компромисс. Глендон не мог сказать: «Я хочу сделать это», не добавив: «И я готов бросить остальное ради этого».

Мы не любим думать о границах, но они есть у всех. Если мужество часто складывается в истории, то отказы связаны с границами — как их раздвинуть, оптимизировать и в первую очередь осознать. Глендон не мог отрицать или игнорировать свои границы. Он был вынужден идти на компромиссы и концентрировать свою небольшую энергию на вещах, которые имели значение — и прекратить делать все остальное.

«Отказ» не должен восприниматься как противоположность «мужества». Скорее это стратегическое отступление. Когда вы встречаете что-то, что сильно увлекает вас, отказ от второстепенных вещей может быть преимуществом, потому что это освобождает время для первоочередного дела.

Отказывайтесь осознанно — и до того, как перегорите

Мы все что-то бросаем, но часто делаем это непреднамеренно. Мы ждем выпускного, или мама говорит нам перестать что-то делать, или нам надоедает. Мы боимся упущенных возможностей, но ирония заключается в том, что, продолжая делать непродуктивные вещи, мы упускаем возможность сделать что-то значимое, или попробовать новые возможности.

Говорят, что время — деньги, но это не так. Когда исследователи Гал Зауберман и Джон Линч попросили людей подумать о том, сколько времени и сколько денег у них будет в будущем, результаты не сошлись. Мы последовательно консервативны в прогнозах относительно того, сколько лишних денег будет у нас в кошельках, но когда речь заходит о времени, мы всегда думаем, что завтра его будет больше. Или на следующей неделе. Или в следующем году.

Это одна из причин, по которой мы чувствуем себя перегруженными, уставшими, считаем, будто мы недостаточно зарабатываем или не добиваемся достаточного прогресса. У каждого из нас есть только 24 часа в сутки. Каждый день. Если мы используем час для одного, мы не сможем использовать его для другого. Но мы ведем себя так, как будто границ нет.

Когда мы решаем провести лишний час на работе, мы на час меньше проведем с детьми. Мы не можем делать все сразу и делать это хорошо. И завтра не станет больше времени. Время — не деньги, потому что денег мы можем получить больше. Мы слышим историю за историей про великих и могущественных людей, которые боролись и побеждали. Историй о тех, кто бросал свое дело, не слишком много. Если упорство работает так хорошо, действительно ли успешные люди в реальном мире когда-нибудь что-нибудь бросают?

Выберите одну вещь, которую бросите завтра

Джим Коллинз, автор книги «От хорошего к великому», провел исчерпывающее исследование компаний, которые полностью менялись и приходили от разочарований к огромным успехам. Он обнаружил, что в основном изменения в этих компаниях касались не новых инициатив: они просто прекращали делать множество неудачных вещей.

Когда мы слышим о том, что чтобы стать мастером своего дела, нужно практиковаться 10 тысяч часов, это число кажется невероятным. Но на самом деле все логично, если задуматься, от скольких других дел отказываются успешные люди, чтобы освободить больше времени для работы над собой. Не удивительно, что эти часы имеют значение.

Просто зная, сколько часов студенты провели в колледже за учебой, можно спрогнозировать, сколько денег они смогут заработать в жизни. Ведь они могли вместо этого ходить на вечеринки или заниматься любыми другими делами. Но они сделали выбор, сознательный или нет.

Подумайте об этом следующим образом: если вы делаете что-то один час в день, потребуется больше 27 лет, чтобы достичь отметки в 10 000 часов. Но что, если вы бросите несколько менее важных вещей и станете делать это четыре часа в день? Теперь вам нужно всего 7 лет. Вот в чем разница: начинать что-то в двадцать и становиться экспертом, когда тебе 47 — и начинать в 20 и стать специалистом мирового уровня в 27.

Итак, каков первый шаг? Сформулируйте свой приоритет номер один. Затем начните откладывать вещи, которые не так важны, и посмотрите, что произойдет. Люди учатся очень быстро, если концентрируются на чем-то действительно важном.

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