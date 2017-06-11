Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе столицы одобрил облик будущего многофункционального гостиничного комплекса у стадиона «Динамо». Как будет выглядеть это здание, пишет агентство « Минск-Новости ».



Изображение с сайта minsknews.by

Напомним, пятизвездочную гостиницу на пересечении Свердлова и Ульяновской хотели возвести еще к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Был разработан и согласован проект. Отель в первоначальном варианте дополнялся торговыми площадями. Но до реализации намеченного дело тогда не дошло.

К проекту вернулись в 2017 году. Архитекторы обсудили проект и попросили инвестора внесли в него корректировки. Например, уменьшить этажность, увеличить парковку и не строить «МакДрайв».



Изначальный вариант. Фото с сайта minsknews.by

На днях управление проектных работ ЗАО «Белзарубежстрой» представило для рассмотрения новый вариант эскиза комплекса.

Руководитель творческого коллектива Вадим Дражин доложил, что, как и предлагали члены совета, архитекторы уменьшили общую площадь здания на 4 тысячи квадратных метров, сократили площадь застройки участка за счет изменения габаритов комплекса. Также более чем на 6 метров понижена высота гостиницы, в результате отель не будет превышать соседний объект на улице Кирова, в котором расположены министерства.



Изображение с сайта minsknews.by

Изменился и облик комплекса. Часть нового объекта, выходящая на улицу Свердлова, будет иметь три (в центре) и четыре (со стороны министерств) этажа. Причем здание предполагает уступы по высоте фасадов, которые будут выглядеть как террасы, на них обустроят летние кафе и места отдыха. Ближе к стадиону расположится гостиничная 9−10-уровневая часть строения.



Изображение с сайта minsknews.by

В этом варианте тщательно проработано и размещение необходимых парковочных мест. Всего их планируется 406 (378 в двухэтажном подземном паркинге, 28 — вдоль улицы Ульяновской). Со стороны улицы Свердлова прилегающую к зданию зону озеленят, проложат пешеходные дорожки, поставят скамьи.

Члены архитектурно-градостроительного совета одобрили этот вариант проекта. Главный архитектор Минска Павел Лучинович рекомендовал особое внимание уделить достойному благоустройству территории и созданию в этом месте комфортной среды. Такое мнение было поддержано и другими архитекторами, которые считают, что украшением комплекса станет уникальный городской дизайн вблизи объекта. Прозвучало предложение о размещении вблизи входа в здание скульптурной композиции.