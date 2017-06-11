Владельцы пунктов общественного питания и торговых точек на белорусских дорогах — концерн «Белнефтехим» и Белкоопсоюз, но более 46% от общего числа принадлежит частникам. Общепит на дорогах очень востребован, об этом на пресс-конференции журналистам сообщила заместитель начальника управления бытового обслуживания и общепита МАРТ Беларуси Лариса Комарова.



Фото: Инга Шкелер

Лариса Комарова отметила, что в этом году точки общепита на дорогах открываются не очень активно. В прошлом появилось 26 таких объектов, 16 из которых находились на АЗС. В 2015 году на дорогах заработали 48 объектов торговли, однако 27 прекратили свою деятельность.

— Просто люди не рассчитали свои силы, — считает представитель Минторга. — Те, кто сегодня открывают точки общепита, должны понимать, что в этой сфере большая конкуренция и нужно чем-то привлекать посетителей. В современных условиях даже госрегулирование немного уходит в сторону, потому что покупатель сам регулирует ситуацию в этих объектах.

По сведениям МАРТ, придорожный бизнес ежегодно дает на 4−5% больше товарооборота, чем в целом аналогичные объекты по республике.

Замначальника управления отметила, что торговых объектов на дорогах страны достаточно — «в среднем на каждые 28 км дороги приходится один объект питания, при том, что нормой считается расположение одной точки на 30−50 км».

— Конечно, можно поставить такие объекты на расстоянии в 1 км, но у владельцев этих заведений не будет заинтересованности работать в таких условиях. К тому же такие объекты могут находиться в наиболее целесообразных местах, обозначенных холдингом «Белавтодор».

К тому же сейчас действует новое требование: при открытии АЗС на ней должны быть объекты сферы услуг — магазины, кафе, туалет, стоянка. Это позволяет людям, которые остановятся там, получить комплекс услуг. Многие объекты предлагают бесплатно горячую воду в термос, подзарядку телефона, во многих местах есть факсы, кто-то по предварительному заказу предлагает комплектование продуктовых наборов в дорогу.

— Новые объекты на дорогах, конечно, будут открываться, но будут и закрываться. Скорее всего, такая участь коснется людей, которые попали в эту сферу случайно, не зная общепита и всех нюансов, которые с ним связаны.