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В Японии автомобиль влетел в лобовое стекло туристического автобуса

12.06.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, 45 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 июня в японской префектуре Аити. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне автобуса.

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На записи видно, как легковой автомобиль перелетел через разделительное ограждение и врезался во встречный автобус. О причинах, по которым водитель легковушки не справился с управлением, не сообщается.

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По информации информагентства Kyodo, в результате аварии 62-летний водитель легковушки от полученных травм погиб. В автобусе ехали 47 человек, 45 из них получили травмы различной степени тяжести.

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В результате аварии 1 человек погиб, 45 получили травмы.

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