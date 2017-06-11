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В Японии автомобиль влетел в лобовое стекло туристического автобуса
Один человек погиб, 45 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 июня в японской префектуре Аити. Об этом сообщает телеканал
Инцидент попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне автобуса.
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На записи видно, как легковой автомобиль перелетел через разделительное ограждение и врезался во встречный автобус. О причинах, по которым водитель легковушки не справился с управлением, не сообщается.
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По информации информагентства
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В результате аварии 1 человек погиб, 45 получили травмы.
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