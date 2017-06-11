В Японии автомобиль влетел в лобовое стекло туристического автобуса

Один человек погиб, 45 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 июня в японской префектуре Аити. Об этом сообщает телеканал NHK .

Инцидент попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне автобуса.

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На записи видно, как легковой автомобиль перелетел через разделительное ограждение и врезался во встречный автобус. О причинах, по которым водитель легковушки не справился с управлением, не сообщается.

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По информации информагентства Kyodo , в результате аварии 62-летний водитель легковушки от полученных травм погиб. В автобусе ехали 47 человек, 45 из них получили травмы различной степени тяжести.

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