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МИД Украины обяжет граждан России заранее оповещать о посещении страны
12.06.2017 12:13 — Разное | Ежедневник
фото: antikor.com.ua
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости создания системы, при которой граждане России должны будут заранее оповещать о своём намерении приехать на Украину.
"Вот вы путешествуете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — сказал Климкин, сообщает
По его словам, после принятия решения о создании такой системы на её разработку потребуется несколько месяцев, затем её нужно будет протестировать.
Ранее в МИД Украины предложили впускать в страну граждан России по биометрическим паспортам с визами.
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Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости создания системы, при которой граждане России должны будут заранее оповещать о своём намерении...
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