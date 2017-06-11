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В районе Солтыса-Радиальной хотят построить общежития и конно-спортивный комплекс
В Партизанском районе на общественное обсуждение вынесли градостроительный проект детального планирования производственной зоны 74 ПЗ в границах ул. Солтыса — ул. Ваупшасова — ул. Радиальная — железная дорога Минск Пассажирский — Борисов — ул. Сосновая — пер. Солтыса.
Архитекторы предлагают вынести часть промышленных объектов за пределы данной территории. А из нового строительства здесь предлагается возвести:
— торговый комплекс;
— коммунально-обслуживающий комплекс с паркингом;
— комплекс общежитий для сотрудников предприятий со встроенными помещениями для размещения спортивных и торговых объектов;
— Центр технических видов спорта;
— спортивно-развлекательный (конно-спортивный) комплекс;
— многоуровневый паркинг;
— административно-торговый комплекс.
Посмотреть проект в полном размере можно
Общественное обсуждение будет проходить с 20 июня по 14 июля.
С экспозиционными материалами по объекту можно ознакомиться ежедневно с 9−00 до 20−00, суббота с 9−00 до 13−00 (кроме воскресенья) с 20 июня по 4 июля в фойе здания администрации Партизанского района г. Минска по ул. Захарова, 53.
Презентация проекта состоится 22 июня в 18:00 в актовом зале администрации Партизанского района г. Минска по ул. Захарова, 53.
С 20 июня по 14 июля свои письменные замечания и предложения по объекту можно направлять в администрацию Партизанского района Минска (ул. Захарова, 53, каб. 315) с пометкой «общественное обсуждение».
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А часть промышленных предприятий вынести за пределы города
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