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В районе Солтыса-Радиальной хотят построить общежития и конно-спортивный комплекс

12.06.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
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В Партизанском районе на общественное обсуждение вынесли градостроительный проект детального планирования производственной зоны 74 ПЗ в границах ул. Солтыса — ул. Ваупшасова — ул. Радиальная — железная дорога Минск Пассажирский — Борисов — ул. Сосновая — пер. Солтыса.

Архитекторы предлагают вынести часть промышленных объектов за пределы данной территории. А из нового строительства здесь предлагается возвести:

— торговый комплекс;

— коммунально-обслуживающий комплекс с паркингом;

— комплекс общежитий для сотрудников предприятий со встроенными помещениями для размещения спортивных и торговых объектов;

— Центр технических видов спорта;

— спортивно-развлекательный (конно-спортивный) комплекс;

— многоуровневый паркинг;

— административно-торговый комплекс.


Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Общественное обсуждение будет проходить с 20 июня по 14 июля.

С экспозиционными материалами по объекту можно ознакомиться ежедневно с 9−00 до 20−00, суббота с 9−00 до 13−00 (кроме воскресенья) с 20 июня по 4 июля в фойе здания администрации Партизанского района г. Минска по ул. Захарова, 53.

Презентация проекта состоится 22 июня в 18:00 в актовом зале администрации Партизанского района г. Минска по ул. Захарова, 53.

С 20 июня по 14 июля свои письменные замечания и предложения по объекту можно направлять в администрацию Партизанского района Минска (ул. Захарова, 53, каб. 315) с пометкой «общественное обсуждение».

 
Теги: Минск
 
 
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