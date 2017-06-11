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День многонациональной России в Минске: джаз, частушки и каша

12.06.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Все лето в столичном Верхнем городе проходят дни национальных культур. 10 июня возле минской ратуши прошел День многонациональной России, приуроченный к празднику Дня России 12 июня и скорому юбилею установления дипломатических отношений между нашими странами.

Организаторами праздника выступили Минский городской исполнительный комитет, национально-культурные общественные объединения Республиканского центра национальных культур и координационный совет руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников, при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

День многонациональной России в Минске: джаз, частушки и каша
© Sputnik Александр Кряжев
День России: фотографии праздника из Instagram

А до начала праздника, там же, у ратуши, минчане и гости столицы могли насладиться показательными выступлениями участников исторических реконструкционных клубов. В честь 950-летия Минска каждые выходные там можно увидеть показательные бои рыцарей, поучаствовать в выборе королевы, научиться старинным танцам и послушать музыку средневековья.

День многонациональной России в 13:00 торжественной мелодией открыл Пермский губернский военный оркестр. Затем на сцену поднялись организаторы праздника: председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко и посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков.

На празднике выступили хор русской песни им. Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян" и чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял". Была и детская площадка с различными игровыми программами. Ну и, конечно, разнообразная многонациональная кухня!

Широко были представлены выставочные экспозиции с демонстрацией мастер-классов умельцев декоративно-прикладного искусства по таким видам народных ремесел, как керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, вышивка, плетение из соломы, лозы и др. Выставками традиционной народной культуры и национальных костюмов порадовали представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.

О том, как прошел День многонациональной России в Минске, смотрите на Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел праздник День многонациональной России, мимо которого никак не мог пройти ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев.

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