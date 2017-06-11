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Больше всего белорусов беспокоит рост цен и безработица
Наибольшее беспокойство у жителей Беларуси вызывает рост цен и безработица, свидетельствуют результаты опроса, проведенного информационно-аналитическим центром при Администрации президента,
Так, три четверти опрошенных белорусов выразили беспокойство в связи с продолжающимся
На втором месте в числе проблем, вызывающих наибольшее беспокойство у населения, оказалась
По поводу работы жилищно-коммунальных служб обеспокоенность выразили 36% респондентов. «В работе жилищно-коммунального хозяйства по месту жительства респондентов не устраивает в первую очередь высокая стоимость услуг ЖКХ (46% от числа тех, кто сталкивался с работой этой сферы)», — говорится в материалах ИАЦ.
Среди проблем социальной сферы вопросы строительства жилья беспокоят 29% жителей страны. «При этом большинство граждан, сталкивавшихся с работой данной сферы (66,5% респондентов), указали на высокую стоимость возводимого жилья», — поясняют в ИАЦ.
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Три четверти опрошенных белорусов выразили беспокойство в связи с продолжающимся ростом цен. На втором месте в числе проблем, вызывающих наибольшее беспокойство...
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