Итоги ШОС: чего добились и куда двигаться дальше

Для участия в саммите ШОС в Астане на минувшей неделе собрались высокие гости не только стран-членов организации, но и наблюдателей — в том числе и Беларуси, которую представлял лично президент Александр Лукашенко. Эксперты и политики сходятся во мнении: за организацией — будущее.

"Знаковым событием стало вступление Индии и Пакистана в ШОС. Это полностью меняет конфигурацию геополитического объединения. 70% Евразии состоят в ШОС, тут живут 44% населения планеты и создается около 30% мирового ВВП", — напомнил в ходе видеомоста Sputnik заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" (Казахстан) Владимир Тельнов.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко озвучил интересы Беларуси в работе ШОС

Эксперт напомнил о словах Лукашенко, которые тот произнес в ходе саммита — о том, что теперь никто в мире не сможет дестабилизировать ситуацию в мире, если этому воспрепятствуют члены ШОС.

Председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубат Рахимов сейчас к объединению более скептичен — он полагает, что после вступления Индии и Пакистана в ШОС там будет усилена "дискриминация" малых стран, а многие вопросы не будут решены.

"Мы видим отсутствие решения проблемы на границах Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном. Внутри организации еще есть проблемы между Индией и Китаем и Индией и Пакистаном. Как это будем решать — пока не знаю", — констатировал Рахимов.

Согласился с наличием проблем и белорусский политолог Александр Шпаковский — он отметил, что у ШОС нет "общности целей" и достаточно велики внутренние противоречия между игроками.

"Но Минску ШОС очень интересен, и мы будем продолжать сотрудничать с организацией. (…) Мы рассматриваем и как один из канатов продвижения Белорусского экспорта и привлечения новых инвестиций либо кредитов", — привел пример Шпаковский.

Полагает аналитик также, что в долгосрочной перспективе, с условием успешного развития ШОС, вступить туда могут многие страны — в том числе и Украина.

Полную версию видеомоста, посвященного итогам саммита ШОС в Астане, смотрите на Sputnik.