МАЗ выиграл тендер на поставку в Киев 100 автобусов

фото: bus-set.ru

ОАО "МАЗ" выиграло тендер на поставку в Киев 100 автобусов. Информация об этом размещена на сайте посольства Беларуси в Украине.

По информации посольства, 9 июня состоялся аукцион на закупку автобусов в интересах Киева по двум лотам. Первый лот - 70 единиц автобусов типа МАЗ-203, второй лот - 30 единиц автобусов типа МАЗ-215.

Аукцион был объявлен КП "Киевпасстранс". Победителем аукциона по обоим лотам объявлена компания ООО "МАЗтранссервис" - официальный дилер ОАО "МАЗ" по пассажирской технике.