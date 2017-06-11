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МАЗ выиграл тендер на поставку в Киев 100 автобусов
12.06.2017 12:51 — Разное | Ежедневник
фото: bus-set.ru
ОАО "МАЗ" выиграло тендер на поставку в Киев 100 автобусов. Информация об этом размещена на сайте посольства Беларуси в Украине.
По информации посольства, 9 июня состоялся аукцион на закупку автобусов в интересах Киева по двум лотам. Первый лот - 70 единиц автобусов типа МАЗ-203, второй лот - 30 единиц автобусов типа МАЗ-215.
Аукцион был объявлен КП "Киевпасстранс". Победителем аукциона по обоим лотам объявлена компания ООО "МАЗтранссервис" - официальный дилер ОАО "МАЗ" по пассажирской технике.
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ОАО "МАЗ" выиграло тендер на поставку в Киев 100 автобусов. Информация об этом размещена на сайте посольства Беларуси в Украине.
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