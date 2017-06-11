По итогам минувшей недели премьерный фильм « Мумия » с Томом Крузом в главной роли возглавил белорусский кинопрокат. Лента стартовала практически на всех крупных рынках мира, за исключением Франции и Японии, и собрала сразу 141,8 миллион долларов. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Для большинства голливудских критиков коммерческий успех фильма «Мумия» режиссера Алекса Куртцмана стал неожиданностью. За премьерную неполную неделю картина собрала в мировом прокате 174 миллионов долларов. Эта сумма оправдала надежды дистрибьютора «Мумии» кинокомпании Universal Pictures. В Голливуде отмечают, что успех фильму в мире обеспечило в первую очередь участие в нем Тома Круза. Как пишет издание Deadline, «Том Круз совершил почти невозможное» и привлек многочисленные толпы зрителей несмотря на сдержанные оценки критиков его новой работы.

«Мумия» стала первой лентой нового киномира, а ее последние сцены позволяют сделать вывод о том, что персонаж Тома Круза будет присутствовать и в других фильмах новой Вселенной Universal.

Картину в Беларуси посмотрели 17,8 тысяч зрителей, которые принесли ленте 96,1 тысячу рублей.

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На второй строчке рейтинга разместился лидер прошлой недели — пятая часть кинематографической франшизы « Пираты Карибского моря ». Блокбастер студии Disney собрал на третьем уикенде в Беларуси еще 77,8 тысяч рублей. Общие сборы картины в международном прокате выросли до 464,4 миллионов долларов. Всего же, вместе с США, у пиратов уже 600,2 миллиона доллара. Самым успешным международным рынком для фильма стал Китай, на втором месте Россия, следом Германия и Южная Корея.

На третьем месте по сборам — «Чудо-женщина» режиссера Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в заглавной роли. Общая касса фильма вселенной DC за пределами США теперь составляет 230,2 миллиона долларов. Вместе с американскими сборами в активе фильме 435 миллионов долларов. По итогам минувшей недели в Беларуси супергеройский блокбастер с девушкой на первом плане добавил к сборам еще 50 тысяч рублей.

Ремейк одноименного сериала « Спасатели Малибу » занимает четвертую позицию. По оценкам студии Paramount, дурную службу комедии сослужили негативные рецензии. Фильм в Беларуси посмотрели 2,6 тысячи человек, которые принесли ленте 13,3 тысячи рублей.

На пятой строчке рейтинга — « Нелюбовь » Андрея Звягинцева. Картину оценили не только российские, но и зарубежные критики. В рейтинге журнала Screen после полутора недель каннских показов «Нелюбовь» была на первой строчке по оценкам. За прошедшую неделю в Беларуси фильм посмотрели 12 тысяч зрителей.

AFISHA.TUT.BY посмотрела картину в числе первых и рекомендует тем, кто ждет хеппи-энд, остаться дома.

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