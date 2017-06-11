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Из-за следственного эксперимента 12 июня на улице Орловской будет ограничено движение
Движение транспорта на участке улицы Орловской временно ограничат днем 12 июня в связи с проведением следственного эксперимента. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.
Движение ограничат в районе дома № 31 на улице Орловской (при движении со стороны площади Бангалор в направлении Долгиновского тракта). Предполагаемое время проведения следственного действия — один час (с 15.00 до 16.00).
Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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Предполагаемое время проведения следственного действия - один час (с 15.00 до 16.00).
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