Из-за следственного эксперимента 12 июня на улице Орловской будет ограничено движение

Движение транспорта на участке улицы Орловской временно ограничат днем 12 июня в связи с проведением следственного эксперимента. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.





Движение ограничат в районе дома № 31 на улице Орловской (при движении со стороны площади Бангалор в направлении Долгиновского тракта). Предполагаемое время проведения следственного действия — один час (с 15.00 до 16.00).

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.