﻿ Из-за следственного эксперимента 12 июня на улице Орловской будет ограничено движение. 21.by
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Из-за следственного эксперимента 12 июня на улице Орловской будет ограничено движение

12.06.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта на участке улицы Орловской временно ограничат днем 12 июня в связи с проведением следственного эксперимента. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.


Движение ограничат в районе дома № 31 на улице Орловской (при движении со стороны площади Бангалор в направлении Долгиновского тракта). Предполагаемое время проведения следственного действия — один час (с 15.00 до 16.00).

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемое время проведения следственного действия - один час (с 15.00 до 16.00).

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