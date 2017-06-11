ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подробности уголовного дела: в Могилеве нашли убитой семейную пару

12.06.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В одном из частных домов  Могилева обнаружены тела двух супругов 1973 и 1984 годов рождения с колото-резаными ранениями. Официальный представитель Следственного Комитета по Могилевской области Оксана Соленюк прокомментировала обстоятельства дела.

"Следователями совместно с работниками органов внутренних дел и специалистами Государственного Комитета судебных экспертиз проведены тщательные осмотры места преступления, детальное обследование территории, обнаружены и зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства, а также предполагаемое орудие преступления — нож", — сообщила Соленюк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство" Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела рассматриваются все версии и обстоятельства совершенного преступления.

Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь, с ней работают психологи.

Комментарии официального представителя СК слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель СК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях трагедии и расследовании преступления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сборы "Мумии" с Томом Крузом за первые дни мирового проката превысили 170 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика