Подробности уголовного дела: в Могилеве нашли убитой семейную пару

В одном из частных домов Могилева обнаружены тела двух супругов 1973 и 1984 годов рождения с колото-резаными ранениями. Официальный представитель Следственного Комитета по Могилевской области Оксана Соленюк прокомментировала обстоятельства дела.

"Следователями совместно с работниками органов внутренних дел и специалистами Государственного Комитета судебных экспертиз проведены тщательные осмотры места преступления, детальное обследование территории, обнаружены и зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства, а также предполагаемое орудие преступления — нож", — сообщила Соленюк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство" Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела рассматриваются все версии и обстоятельства совершенного преступления.

Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь, с ней работают психологи.

Комментарии официального представителя СК слушайте на радио Sputnik Беларусь.