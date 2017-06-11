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Подробности уголовного дела: в Могилеве нашли убитой семейную пару
12.06.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
В одном из частных домов Могилева обнаружены тела двух супругов 1973 и 1984 годов рождения с колото-резаными ранениями. Официальный представитель Следственного Комитета по Могилевской области Оксана Соленюк прокомментировала обстоятельства дела.
"Следователями совместно с работниками органов внутренних дел и специалистами Государственного Комитета судебных экспертиз проведены тщательные осмотры места преступления, детальное обследование территории, обнаружены и зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства, а также предполагаемое орудие преступления — нож", — сообщила Соленюк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство" Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела рассматриваются все версии и обстоятельства совершенного преступления.
Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь, с ней работают психологи.
Комментарии официального представителя СК слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель СК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях трагедии и расследовании преступления.
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