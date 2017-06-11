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Легенда о девушках, не переживших измену: фантастический балет "Жизель" покажут в Минске

12.06.2017 13:17 — Разное | Tut.by  
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С 30 ноября по 1 декабря на сцене Дворца Республики пройдут гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета имени Леонида Якобсона. Хореографический коллектив, отмеченный премиями «Золотая маска» и «Золотой софит», покажет в Минске спектакль «Жизель».


Авторский театр балета имени Леонида Якобсона был основан в 1966 году. Он получил имя выдающегося балетмейстера ХХ века Леонида Якобсона и стал первым в России театром балета, существующим отдельно от оперной труппы. Продолжатель и последователь реформатора балета Михаила Фокина, Якобсон всегда шел «против течения».

В молодости он отрицал классический танец, в зрелости стал инициатором возвращения в балетный театр танцевальной пластики, расширив ее стилевые и жанровые возможности.

«Жизель» в Минске

Фантастический балет в 2-х актах.
Музыка А. Адана.
Хореография Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа.
Либретто Вернуа де Сен-Жоржа, Теофиля Готье, Жана Коралли.

Дирижер: заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Колядко.

В сопровождении государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь.

﻿Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с одним антрактом.

Премьера романтического балета «Жизель» впервые состоялась в 1841 году на сцене Парижской оперы. Легенда о виллисах — девушках, не переживших измену возлюбленных и умерших до свадьбы, а затем превратившихся в дев-духов, мстительных и безжалостных, была опоэтизирована Генрихом Гейне.

С легкой руки либреттистов Жюля-Анри Вернуа де Сен-Жоржа и Теофиля Готье эта легенда легла в основу балета на музыку Адольфа Адана, созданного хореографами Жаном Коралли и Жюлем Перро.

Как удалось творению эпохи балетного романтизма пережить два столетия и перешагнуть в XXI век, оставаясь популярным? Может, дело в глубине и силе любви главного автора «Жизели» хореографа Жюля Перро к его обожаемой жене и лучшей ученице — Карлотте Гризи, для которой он и сочинил этот балет. Может, именно поэтому «Жизель» — плод пламенного таланта и вдохновения Перро — наделена магической силой воздействия, не угасающей со временем.

На петербургской сцене «Жизель» сохраняется в редакции Мариуса Петипа, первого балетмейстера Императорского Мариинского театра во второй половине XIX века. В этой же редакции спектакль идет и в Театре балета имени Якобсона.

Стоимость билетов: балкон 22 — 24, партер 37 — 82, амфитеатр 32 − 39, ложа 54 рублей

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 10 билетов в аквапарк «Дримлэнд» в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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С 30 ноября по 1 декабря на сцене Дворца Республики пройдут гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета имени Леонида Якобсона.

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