В Гродно водитель после кафе сел за руль и протаранил четыре машины

Поздно вечером 10 июня в Гродно водитель выпил в ресторане с друзьями, затем сел за руль и протаранил несколько автомобилей.



Фото: Игорь Ремзик

По словам очевидцев, в ночь на воскресенье водитель на белой Audi был в кафе с друзьями. До совершения поездки он выпил бутылку водки, после чего сел за руль и поехал на улицу Щорса, а оттуда поехал в направлении улицы Тавлая. На улице Курчатова автомобилист заснул за рулем и задел VW, затем — Peugeot, Iveco. Остановил нарушителя только припаркованный Renault.



Фото: Игорь Ремзик

По предварительным данным, содержание алкоголя в крови у автомобилиста превышало норму в восемь раз.