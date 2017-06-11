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В Гродно водитель после кафе сел за руль и протаранил четыре машины

12.06.2017 13:45 — Разное | Tut.by  
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Поздно вечером 10 июня в Гродно водитель выпил в ресторане с друзьями, затем сел за руль и протаранил несколько автомобилей.


Фото: Игорь Ремзик

По словам очевидцев, в ночь на воскресенье водитель на белой Audi был в кафе с друзьями. До совершения поездки он выпил бутылку водки, после чего сел за руль и поехал на улицу Щорса, а оттуда поехал в направлении улицы Тавлая. На улице Курчатова автомобилист заснул за рулем и задел VW, затем — Peugeot, Iveco. Остановил нарушителя только припаркованный Renault.


Фото: Игорь Ремзик

По предварительным данным, содержание алкоголя в крови у автомобилиста превышало норму в восемь раз.

 
Теги: Гродно
 
 
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