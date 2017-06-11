|
В Ивацевичском районе пьяный бесправник на BMW врезался во встречную Audi: пострадали два человека
Два человека пострадали в лобовой аварии, которая произошла 10 июня, около 16.20, в Ивацевичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации, 27-летний водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по трассе Н706 Коссово — Милейки — Гладыши. На 3-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Audi A4.
В результате ДТП непристегнутые водитель и 26-летний пассажир BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка. Установлено, что водитель BMW никогда не имел водительского удостоверения и 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление в состоянии опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 10 июня, около 16.20.
|
Архив (Разное)
Комментарии