Обустраиваем спальню



Прежде чем купить спальню , нужно заранее продумать варианты комплектации, организацию пространства, стиль интерьера. В ней вы проводите треть времени, поэтому ее оформление должно быть на высоте! Хороший сон — залог здоровья! Относиться к этому нужно серьезно. А наши советы помогут вам сделать выбор.

Напольное покрытие





Основные требования к напольному покрытию в спальне: эстетичность, экологичность, антистатичность, звукоизоляция, противоскольжение, комфорт при ходьбе. Оптимальный выбор — паркетная доска (из минусов — высокая стоимость и необходимость бережного ухода), пробка (необычный внешний вид), ковролин (мягкое рулонное покрытие, настилаемое по всей поверхности пола). Чтобы не было сочетания несочетаемого, сначала нужно определиться, какую вы хотите купить спальню, потом подбирать по цвету покрытие на пол.

Как выбрать обои для спальни?





В комнате малой площади гармонично смотрятся обои с мелким рисунком, в просторном помещении, напротив, — с частым и крупным. Отдавайте предпочтение экологически чистым покрытиям, которые создают благоприятный микроклимат — текстильным, бумажным, растительным, пробковым. При выборе обоев их рисунок и поверхность подбирайте под общий стиль помещения. Но сначала разумнее купить спальню или заказать мебель.

Цвет для спальни





Спальню обычно оформляют в пастельных тонах. Однако место экспериментам есть всегда. Интересными сочетаниями в спальне будут горчично-желтый и фуксия, бежевый или коричневый и бирюза, серый и фиолетовый, бронза и изумрудный, бежевый и коралловый, серый и лимонный. Главное — не перестараться. При создании обстановки яркими акцентами могут стать подушки, светильники, вазоны с цветами. На обоях один из элементов может быть ярким, а подхватить его отттенок могут предметы интерьера, светильники, шторы. Вы можете купить спальню необычного отттенка, остальную обстановку оставив нейтральных оттенков. При наличии рабочего места в помещении отдают предпочтение неброским цветам, которые позволяют сконцентрироваться на рабочем процессе.

Кровать





Конструкция кровати должна быть надежной, сделанной из безопасных материалов (массив, металл), нравиться вам внешне, иметь достаточную ширину для приятного сна (для 2-х человек — минимум 1,6 метра). Оптимальная длина кровати — больше вашего роста на 10-20 см. Желательно, если в ее основании будут ламели (ортопедические свойства лучше). Купить спальню в комплекте с кроватью можно фабричную или заказать индивидуальный дизайн-проект. Часто кровать комплектуется матрасом, однако предпочтительней подобрать матрас отдельно. Собираясь купить спальню с кроватью, вы должны проверить, удобна ли предложенная высота, и уточнить у продавцов, какой максимальный вес выдерживает конструкция.

Выбираем матрас





Хороший матрас — удобный матрас. В идеале при расположении на нем естественные изгибы вашего тела должны оставаться в неизменном состоянии. Хорошо, если он будет средней жесткости с независимым пружинным блоком, которые сейчас популярны. Такие матрасы хорошо держат форму, долговечны, комфортны за счет того, что пружины внутри не соединены между собой и имеют разную степень жесткости.

Как выбрать диван для спальни?





Если вы решили поставить в спальне диван, то следует учесть следующие нюансы:

Размер. Оцените, какую площади можно отвести под диван. Помните, что длина места для отдыха должна минимум на 10 сантиметров быть больше вашего роста.

Форма. В спальню подойдет прямая или угловая модель. При выборе учитывайте габариты помещения и личные предпочтения.

Тип раскладки — продольная или поперечная. От нее зависит и выбор способа трансформации дивана – еврокнижка, «дельфин», «аккордеон» и пр.

Материал каркаса (металл, дерево, МДФ, фанера и др.). Достаточно бережно относиться к дивану, тогда любой качественно сделанный каркас прослужит долго. Популярный вариант – металл, дерево.

Упругость. Зависит от внутреннего наполнения. Ламели + синтетика — тверже; пружины + синтетика — мягче.

Обивка (кожа, жаккард, велюр, микрофибра). Ее цвет подбирается к тонам интерьера.

Сегодня диваны в продаже можно найти диваны с анатомическими и ортопедическими матрасами, которые подарят комфортный сон.

Кондиционер





Выбор мощности кондиционера зависит от площади помещения. Для комнаты до 20 м2 хватит оборудования на 2 кВт (в среднем 1 кВт на 1 м2). Установку производят так, чтобы холодный воздух при включенном кондиционере не был направлен туда, где спят люди. Предпочтительные режимы работы устройства — тихий и ночной режим, осушение и ионизация воздуха. Благодаря ним в комнате комфортно находиться.

Выбор комода





Выбирая комод, учитывайте объем свободного места и, исходя из этого, покупайте высокую узкую модель или широкую низкую. Материал изготовления комодов — МДФ, ДСП, ЛДСП, натуральная древесина. Массив дороже, солиднее, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Цвет и дизайн комода подбираются так, чтобы он гармонично вписывался в интерьер. Поэтому купить спальню или заказать мебель лучше сразу полностью укомплектованной.

Шкаф для спальни





Вместо гарнитура в спальню нужно установить шкаф-купе, встроенный или обычный. Он экономит пространство и вмещает много одежды и обуви. Хотите визуально увеличить пространство — выбирайте модель с одним или двумя зеркалами. По стилю и цвету шкаф должен сочетаться с другой мебелью.

Как выбрать жалюзи или шторы для спальни?





Купить спальню — полдела. Нужно еще оформить оконные проемы. В помещение подбирают шторы из плотной ткани — рулонные, гардины, портьеры. Они должны быть пастельных тонов — бежевыми, коричневыми, белыми с оттенком голубого, зелеными. Отлично, если цвет штор будет перекликаться с цветом ковра, пледа или какого-нибудь элемента мебели.

Жалюзи бывают вертикальными и горизонтальными. Первыми проще управлять, ламели легко заменить. Горизонтальные модели нужно брать из алюминия или дерева как более надежные.

Декор окна может быть комбинированным: шторы + жалюзи горизонтальные или рольшторы.

Как выбрать натяжной потолок для спальни?





По фактуре натяжные полотна бывают матовыми, глянцевыми, сатиновыми, замшевыми. Глянец лучше смотрится в маленькой спальне — визуально увеличивает пространство, матовый — в просторном помещении, где хочется создать уют. Золотая середина — сатин, сочетающий в себе характеристики двух предыдущих пленок. Необычно выглядит замшевый потолок. Купить спальню и создать в комнате сказочную атмосферу можно с помощью ПВХ-пленок с фотопечатью.

Как выбрать светильник?





Освещение делят на 3 типа: локальное, общее, декоративное. Сочетая источники света, добиваются комфортного освещения в спальне. Желательно, чтобы светильники были разными: мягкий общий свет и локальное освещение от бра или прикроватных ламп. Помните, что освещение должно быть комфортным, чтобы не уставали глаза, а абажуры прикроватных светильников — плотными и рассеивающими.

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