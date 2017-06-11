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В Женеве Беларусь провела очередной раунд переговоров по присоединению к ВТО

12.06.2017 13:43 — Разное | Ежедневник  
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В Женеве Беларусь провела очередной раунд переговоров по присоединению к ВТО

фото: sputnik.by

Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО) состоялся 9 июня в Женеве (Швейцария).

В его ходе созданы предпосылки для завершения переговоров с рядом стран уже во второй половине 2017 года, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

«Проведены двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг с заинтересованными членами ВТО, во время которых удалось дополнительно сблизить позиции и создать предпосылки для завершения переговоров с рядом стран во второй половине 2017 года", - говорится в сообщении МИД.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил посол по особым поручениям МИД Беларуси Владимир Серпиков. В состав делегации вошли также представители МИД, министерства экономики и постоянного представительства Беларуси в Женеве.

Известно, что состоялась встреча белорусской делегации с председателем рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО, постоянным представителем Турции в Женеве Кемалом Маденоглу и исполняющей обязанности директора департамента по присоединению новых стран секретариата ВТО Майкой Ошикава.

«Маденоглу и Ошикава высоко оценили проведенную Беларусью работу в рамках выполнения решений, принятых по итогам 8-го заседания рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО в январе 2017 года в Женеве», - сообщает пресс-служба МИД.

Известно, что «достигнута договоренность, что секретариат ВТО распространит первый проект доклада рабочей группы (финального документа), который планируется рассмотреть на 9-м заседании рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО в текущем году».

 
 
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Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО) состоялся 9 июня в Женеве (Швейцария).

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