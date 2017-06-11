Сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня с Новой Зеландией

Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня товарищеский матч против команды Новой Зеландии.



Фото: АБФФ

Матч впервые за пять лет пройдет в Минске. Команды выйдут на газон стадиона «Трактор».

Белорусы в июньских матчах уступили Швейцарии (0:1) и одолели Болгарию (2:1). При этом накануне встречи сборную покинули опытные игроки, которых хорошо знает тренерский штаб: Сергей Черник, Андрей Горбунов, Сергей Баланович и Станислав Драгун. К поединку сборная готовится в следующем составе.

Вратари: Андрей Климович («Динамо-Минск»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Полузащитники: Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Сборная Новой Зеландии занимает сейчас 95-е место в мировом рейтинге и готовится к участию в Кубке Конфедераций.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.00.