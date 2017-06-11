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Антидопинговое агентство начало расследование в отношении бывшего футболиста сборной Бразилии
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование в отношении бывшего защитника мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлоса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Расследование проводится на основании материалов из документального фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта.
В воскресенье, 11 июня, ARD представил ленту о допинге в бразильском футболе, в котором обвинил Роберто Карлоса в применении запрещенных препаратов.
Журналисты обнаружили документы, из которых следует, что бразильский врач Жулио Сезар Алвес использовал допинг при лечении футболистов. Одним из его пациентов был Роберто Карлос. 44-летний футболист обвинения опроверг.
Игрок завершил карьеру в 2015 году.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование в отношении бывшего защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Роберто...
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