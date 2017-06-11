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В Минске из-за конфликта левого поворота столкнулись четыре автомобиля

12.06.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
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В Минске из-за конфликта левого поворота оказались разбиты четыре автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 12 июня, около 10.20. По предварительной информации, водитель Peugeot ехал по улице Карастояновой со стороны улицы Некрасова. При повороте налево в направлении Бангалор он не уступил дорогу встречной Toyota и совершил с ней столкновение. От удара Toyota отбросило на стоящие перед светофором Opel и Nissan.


Фото: ГАИ Центрального района

В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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