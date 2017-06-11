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В Минске из-за конфликта левого поворота столкнулись четыре автомобиля
В Минске из-за конфликта левого поворота оказались разбиты четыре автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
Авария произошла 12 июня, около 10.20. По предварительной информации, водитель Peugeot ехал по улице Карастояновой со стороны улицы Некрасова. При повороте налево в направлении Бангалор он не уступил дорогу встречной Toyota и совершил с ней столкновение. От удара Toyota отбросило на стоящие перед светофором Opel и Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла 12 июня, около 10.20.
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