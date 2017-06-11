День России: эксперт о ценности братской дружбы и борьбе с русофобией

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России , в тексте которого подчеркнул ценность братских взаимоотношений и стратегического партнерства двух стран.

Нынешний праздник знаменателен не только для самих россиян, но и для всех, кто, так или иначе, считает себя частью русской цивилизации и по-братски относится к России, отметил политический эксперт Алексей Дзермант на радио Sputnik Беларусь.

"Сегодня Россия один из стабилизирующих факторов в мире. Если бы не было ее позиции на международной арене, неизвестно, в каком мире мы бы жили, потому что когда в мире существует только одна сила, которая диктует всем остальным, как себя вести и какие ценности исповедовать, это уже напоминает какую-то диктатуру и нездоровый монополизм", — считает Дзермант.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Минске В в День России пройдет концерт "Романсы, танго, вальсы"

Политический эксперт отметил не только возвращение России к активной роли на международной арене, но и кардинальные изменения, которые за последние годы произошли внутри страны.

"Если раньше мы видели города в не очень хорошем состоянии, мы видели, что сельское хозяйство пребывало в определенном упадке, то буквально 5-7 лет это реальное преображение видно невооруженным взглядом. Я побывал во Владимире, Смоленске, Белгороде, проехал от Санкт-Петербурга до Москвы, и показалось, что это совершенно другая страна, не та, которую мы знали в 90-х и начале 2000-х. Помимо преображения, видно, что люди с большим воодушевлением относятся и к себе, и к своей стране, и это радует", — отметил Дзермант.

В то же время в условиях, когда русофобия становится все более явным трендом западных СМИ, политическому руководству России удается находить изящные решения различных сложных вопросов в противовес тенденциозным комментариям и публикациям.

"Действительно, кому интересен мощный конкурент? Ранее странам и на востоке, и на западе Россия была выгодна, прежде всего, как некий сырьевой ресурс. Если бы она пребывала в слабом состоянии, была бы подчиненным союзником того же Запада, наверное, для кого-то это было бы идеальным решением. Но так не бывает. За всю свою историю Россия переживала разные периоды и упадка, и быстрого подъема. И сейчас мы наблюдаем фазу подъема. Россия обретает свое новое лицо, и люди, которым это не нравится, видят конкурента, с интересами которого надо считаться", — отметил политолог.

Беседу с политическим экспертом Алексеем Дзермантом слушайте на радио Sputnik Беларусь.