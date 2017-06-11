ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аграрии провели первый укос трав на 50 процентах площадей

12.06.2017 15:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Аграрии провели первый укос трав на 50 процентах площадей

фото: agriculture.by

В этом году косовица из-за погодных условий в регионах страны началась позже, чем обычно.

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, на утро понедельника травы первым укосом скошены на 652 тыс. га (49,1% запланированной площади), убраны -  на 503 тыс. га (77% к скошенному), пишет Интерфакс-Запад.

На ту же дату прошлого года первый укос трав был выполнен на 81% площадей.

Самые высокие темпы работ на сегодня в Гродненской и Брестской областях, где травы уже скошены на 88% и 86% площадей соответственно.

По состоянию на 12 июня заготовлено 753 тыс. тонн кормовых единиц травяных кормов (8,8% к плану), 2,4 ц к.ед. на одну условную голову скота.

Согласно данным министерства, сена заготовлено 63 тыс. тонн (5,8% к плану), сенажа – 2,5 млн тонн (19,7%), силоса – 157 тыс. тонн (1%).

Исходя из рабочего плана по заготовке травяных кормов в 2017 году, размещенном на официальном сайте Минсельхозпрода, в целом по республике их предстоит заготовить 8,5 млн тонн кормовых единиц.

В частности, должно быть получено 1,076 млн тонн сена, 12,5 млн тонн сенажа и 16,1 млн тонн силоса.
 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году косовица из-за погодных условий в регионах страны началась позже, чем обычно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
День России: эксперт о ценности братской дружбы и борьбе с русофобией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика