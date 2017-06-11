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Порошенко запретил георгиевскую ленту
12.06.2017 15:42 — Разное | Ежедневник
lenta.ru
Президент Украины подписал закон об изменениях в кодекс об административных правонарушениях.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — говорится в сообщении.
Как отмечается, данный закон был принят Верховной радой 16 мая этого года.
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Президент Украины подписал закон об изменениях в кодекс об административных правонарушениях.
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