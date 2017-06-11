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Порошенко запретил георгиевскую ленту

12.06.2017 15:42 — Разное | Ежедневник  
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Порошенко запретил георгиевскую ленту

lenta.ru

Президент Украины подписал закон об изменениях в кодекс об административных правонарушениях.

 Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный закон был принят Верховной радой 16 мая этого года.

 
 
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Президент Украины подписал закон об изменениях в кодекс об административных правонарушениях.

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