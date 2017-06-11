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В Овальном зале рассмотрят законопроекты об автомобильных перевозках, ВИЧ и адвокатуре

12.06.2017 15:31 — Разное | Ежедневник  
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В Овальном зале рассмотрят законопроекты об автомобильных перевозках, ВИЧ и адвокатуре

фото: Sputnik

В повестку очередного заседания с сессии нижней палаты белорусского парламента включено 14 вопросов, сообщили в пресс-службе.

13 июня состоится очередное заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. 

"В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам защиты государственных секретов", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О кредитных историях", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Палаты представителей. 

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека", изменения и дополнения в законы "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" и "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РБ".

Кроме того, перечнем вопросов предусмотрена ратификация восьми международных договоров.

 
 
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В повестку очередного заседания с сессии нижней палаты белорусского парламента включено 14 вопросов, сообщили в пресс-службе.

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