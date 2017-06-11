Расследуется кровавое убийство семейной пары в Могилеве

В частном доме в Могилеве были обнаружены мертвыми мужчина 44 лет и его 33-летняя жена, на телах которых были колото-резаные раны.

Рядом с телами убитых был обнаружен нож, который правоохранительные органы предварительно определяют как орудие убийства.

По словам официального представителя СК по Могилевской области Оксаны Соленюк, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК Беларуси.

В настоящее время начато расследование причины трагедии.

Сообщается также, что у семейной пары осталась дочь, возраст которой еще не достиг 18 лет. С девочкой работают психологи.