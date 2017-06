Kasabian, The Prodigy и John Newman в паре часов от дома: в Киеве пройдет Atlas Weekend

С 28 июня по 2 июля в Киеве пройдет третий Atlas Weekend. И его лайнап настолько нас зацепил, что спешим поделиться.



Фото с сайта vsyapravda.com

В этом году на фестивале ожидаются 200 арстистов на 8 сценах. Среди хедлайнеров — Kasabian, The Prodigy, Röyksopp, John Newman, Three Days Grace, Nothing But Thieves, Alex Clare, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC и многие другие.

Кроме музыки гостей ждет самая широкая развлекательная программа. Например, образовательная конференция Music Hub — панельные дискуссии, лекции и мастер-классы украинских и зарубежных музыкальных экспертов. Или огненная сцена от Kiev Fire Fest.

Стоит это удовольствие 1700 гривен на все дни (около 122 белорусских рублей). Билет на один день стоит 750 гривен (примерно 53 белорусских рубля). Условия кемпинга смотрите тут.

Фестиваль Atlas Weekend был основан в Украине в 2015 году. Его организаторы — концертная площадка 'Atlas и концертное агентство PMK Event Agency. Основная цель Atlas Weekend — развитие фестивальной культуры в стране, привлечение иностранных туристов в Украину и мировая популяризации украинской музыки.