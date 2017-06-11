Под Минском прошел второй этап чемпионата страны по автогонкам BMW Cup. Несмотря на дождливую погоду, на полигоне в Липках было жарко — за призовые места боролись десятки пилотов на самых драйверских немецких автомобилях.





Гонка собрала около 30 участников на автомобилях BMW всех поколений. Самой напряженной, как и ожидалось, оказалась борьба в классе Unlim. Победитель прошлого этапа, выступающий на легендарном спорткаре BMW M3 DTM (E30), состязание пропустил, предоставив тем самым шанс пилотам на менее мощных автомобилях. В результате самым быстрым и техничным оказался Олег на BMW Compact (E36) с «чужим» мотором на 320 «лошадей». При этом в общей классификации лидирует другой гонщик — Иван, который пилотирует BMW M3 (E36).





В категории «Стандарт» сюрпризов не произошло. Победителем стал Алексей на BMW 330 (E46), который пришел первым и на предыдущем этапе. Теперь он со значительным отрывом лидирует в турнирной таблице.

Большая часть BMW Race прошла в суровых погодных условиях. Прерывистый дождь и мокрая трасса создавали большие сложности для пилотов — некоторые просто рисковали вылететь с трассы. На возможные угрозы указывала и надпись на стене — «Стоять! Запретная зона».





— Были моменты, когда казалось, что пилот сейчас вылетит с трассы и разобьется. Но, к счастью, все прошло без приключений — мастерство ребят дает о себе знать. Так что капризам погоды мы даже были рады. Пришлось, конечно, помокнуть, но спасала палатка от RCM Motorsport, — признались организаторы гонки.

Второй этап BMW Cup оказался захватывающим и показательным с точки зрения навыков пилотов и возможностей автомобилей.





— И речь здесь не только о скоростных качествах, но и об управляемости в сложных погодных условиях, — рассказали в автоцентре «Байернкрафт», который выступил партнером чемпионата. — Собственно, ради этого и был организован BMW Cup — предоставить белорусам возможность испытывать автомобили практически на пределе их возможностей. Кроме того, тем самым мы формируем культуру вождения. Основная идея — «летать» надо на специальной трассе или полигоне, а не дорогах общего пользования.





Чемпионат Беларуси по автогонкам BMW Cup будет включать в себя четыре этапа. Следующая гонка пройдет 30 июля на территории старого аэропорта Минск.