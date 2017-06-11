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В Беларуси разработан уникальный штурмовой гранатомет для спецназа

12.06.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
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На белорусском предприятии «Белспецвнештехника» будет производиться 30-мм ручной автоматический гранатомет для спецназа. Новинка отличается небольшим весом менее 10 кг и высокой огневой мощью.


Фото: «Белспецвнештехника»

По словам одного из разработчиков — конструктора предприятия Игоря Васильева — за основу был взят экспериментальный автоматический гранатомет Барышева, эргономика которого будет существенно улучшена.

При изготовлении оружия белорусские специалисты предполагают использовать титановые и композитные материалы, за счет чего прогнозируется снижение веса на два килограмма — до 8 кг.


Штурмовой гранатомет рядом с пулеметом «Печенег». Фото: «Белспецвнештехника»

Белорусская модификация предусматривает установку тепловизионного прицела для стрельбы в ночное время суток и в условиях затрудненной видимости: пыль, туман и другие.

Также предусмотрена установка лазерного целеуказателя и оптического прицела. Все это позволяет уверенно поразить цель с первого выстрела на дальности до 1200 м.

Новинка использует мощные боеприпасы от станкового автоматического гранатомета АГС-17. Это 30-мм выстрелы ВОГ-17М, ВОГ-17А, ВОГ-30, ГПД-30. Последний может поражать цели, облаченные в бронежилеты, на дальности до 2100 м.


Фото: «Белспецвнештехника»

Но главная особенность нового гранатомета — возможность вести стрельбу очередями с рук, что возможно благодаря оригинальной конструкции затвора, снижающего отдачу примерно в три раза. Для сравнения: стрельба из АГС-17/30 была возможна только с 13 кг станка, а сам гранатомет весил 18 кг.

По словам Игоря Васильева, отдача новинки сравнима с отдачей охотничьего ружья 12-го калибра. Гранатомет может комплектоваться магазином на 6 выстрелов или лентой на 29. Также предусматривается компактный магазин, вмещающий три гранаты.

Сообщается, что опытные образцы гранатомета были уже показаны представителям спецподразделений и заслужили высокую оценку.

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Гранатомет позволяет уверенно поразить цель с первого выстрела на дальности до 1200 м

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