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Американцы разделают на металл "суперавианосец"
Старейший действующий корабль ВМС США после парусника USS Constitution авианосец USS Kitty Hawk водоизмещением 82 тысячи тонн будет разделан на металл,
Китайский портал отмечает, что, к сожалению, корабль не был выставлен на аукцион. Восстановление самого USS Kitty Hawk было бы нецелесообразным, а вот изучение корабля могло бы принести много полезной информации. В частности, Китай интересует конструкция паровой катапульты этого авианосца.
Вошедший в состав флота США в 1961 году USS Kitty Hawk стал родоначальником серии из четырех кораблей, получивших прозвище «суперавиносцы». Этот корабль участвовал во многих войнах от Вьетнама до Ирака и был списан спустя две недели после своего 48-го дня рождения.
Кстати, у самих матросов корабль получил
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Это корабль участвовал во многих войнах от Вьетнама до Ирака.
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