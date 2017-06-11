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Американцы разделают на металл "суперавианосец"

12.06.2017 16:56 — Разное | Tut.by  
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Старейший действующий корабль ВМС США после парусника USS Constitution авианосец USS Kitty Hawk водоизмещением 82 тысячи тонн будет разделан на металл, сообщает Sina. Стоимость работ оценивается в 60 миллионов долларов.


Фото: mil.news.sina.com.cn

Китайский портал отмечает, что, к сожалению, корабль не был выставлен на аукцион. Восстановление самого USS Kitty Hawk было бы нецелесообразным, а вот изучение корабля могло бы принести много полезной информации. В частности, Китай интересует конструкция паровой катапульты этого авианосца.


Фото: mil.news.sina.com.cn

Вошедший в состав флота США в 1961 году USS Kitty Hawk стал родоначальником серии из четырех кораблей, получивших прозвище «суперавиносцы». Этот корабль участвовал во многих войнах от Вьетнама до Ирака и был списан спустя две недели после своего 48-го дня рождения.


Фото: mil.news.sina.com.cn

Кстати, у самих матросов корабль получил прозвище «Shitty Kitty» за частые поломки из-за старости и износа оборудования.

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Это корабль участвовал во многих войнах от Вьетнама до Ирака.

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