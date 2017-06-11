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Тест: можете ли вы отличать грибы?

12.06.2017 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Грибной сезон в Беларуси уже стартовал: в лесах можно найти многие виды грибов, которые будут расти вплоть до осени. Очень важно уметь и отличать грибы — сможете ли вы понять, какой гриб съедобный, а какой — нет? Sputnik поможет вам выучить виды и названия самых распространенных в Беларуси грибов — пройдите онлайн-тест.

Если же вы не очень хорошо понимаете разницу в грибах, стоит помнить первые симптомы отравления грибами: это тошнота, рвота, боли в животе, диарея, слабый пульс и другие. При появлении их обязательно обращайтесь к врачу!

 
 
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Сможете ли вы отличить лисичку от подосиновика и, что важнее, - от поганки? Пройдите тест на знание грибов от Sputnik и проверьте себя!

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