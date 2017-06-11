Тест: можете ли вы отличать грибы?

Грибной сезон в Беларуси уже стартовал: в лесах можно найти многие виды грибов, которые будут расти вплоть до осени. Очень важно уметь и отличать грибы — сможете ли вы понять, какой гриб съедобный, а какой — нет? Sputnik поможет вам выучить виды и названия самых распространенных в Беларуси грибов — пройдите онлайн-тест.

Если же вы не очень хорошо понимаете разницу в грибах, стоит помнить первые симптомы отравления грибами: это тошнота, рвота, боли в животе, диарея, слабый пульс и другие. При появлении их обязательно обращайтесь к врачу!