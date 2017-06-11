СК: задержан подозреваемый в убийстве и краже сейфа в Пинском районе

О преступлении стало известно 10 июня. Вблизи деревни Любель Пинского района расположено частное торговое предприятие по производству тротуарной плитки. В субботу утром учредитель предприятия обнаружил в офисном здании тело 26-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Погибший был жителем Пинска и подрабатывал на данном объекте сторожем.

"Из помещения был похищен металлический сейф, в котором находилось около трех тысяч белорусских рублей. О произошедшем руководитель сообщил в правоохранительные органы", — сообщила Дранькова.



© Pexels Житель Пинска убил сторожа и похитил сейф с крупной суммой денег

На место происшествия для проведения осмотра выезжала следственно-оперативная группа с участием Государственного комитета судебных экспертиз, сотрудников УСК по Брестской области. Также была задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства. По изъятым вещественным доказательствам был назначен ряд экспертных исследований.

"Пинским межрайонным отделом СК по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 12 части 2 статьи 139 "убийство сопряженное с разбоем" и части 3 статьи 207 "разбой" Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сказала Дранькова.

Уголовное дело принято к производству следователями областного аппарата, уточнила представитель СК.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел была установлена личность подозреваемого, им оказался 39-летний житель Пинска. В ходе обыска обнаружен поврежденный сейф и большая часть денежных средств", — рассказала Дранькова.

В настоящее время мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурант уголовного дела был знаком с потерпевшим и знал, что тот ночью дежурил на объекте, отметила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.