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Совята на рассвете, заячьи уши и олень в рапсе — дикая природа Беларуси
12.06.2017 17:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Майские и июньские зарисовки дикой природы Беларуси и ее обитателей поражают своей яркостью и нежностью — цветущие желтые поля, пушистые совята и юные стройные оленята и косули.
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Семейное фото птенцов ушастой совы, стремительный бег оленя через рапсовое поле и испуганные заячьи глаза - смотрите в фотоленте Sputnik.
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