ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Траты на косметику выросли в 4 раза, на книги - в 3 раза. Что белорусы покупают в интернет-магазинах

12.06.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Весной белорусы покупали значительно больше косметики и одежды, спортивных товаров и книг. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Деньги», которые изучили онлайн-платежи жителей Беларуси с марта по май. В исследовании учитывались платежи пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Витебска и других городов страны.


Количество покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 3,8 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек в этой категории товаров — 105 белорусских рублей. Продажи спортивных товаров с марта по май выросли вдвое, средний чек составляет 193 рублей. Кроме того, весной белорусы активно обновляли гардероб, они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 2,3 раза больше покупок, чем годом ранее.

Также аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» говорят, что белорусы стали больше вкладывать в саморазвитие. Этой весной по сравнению с прошлой число платежей за образовательные онлайн-курсы увеличилось в 2,1 раза. Средний чек — 121 рубль. Заказов книг стало в 2,9 раза больше.

Читайте также
Лайфхаки для каждого. Как экономить на интернет-покупках, не дожидаясь «черной пятницы»
Шапка-дурнушка и кодовый замок на вино: сколько стоят безумные товары с AliExpress? Тест
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной этого года белорусы активней всего покупали косметику и одежду, спортивные товары и книги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК: задержан подозреваемый в убийстве и краже сейфа в Пинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика