Траты на косметику выросли в 4 раза, на книги - в 3 раза. Что белорусы покупают в интернет-магазинах

Весной белорусы покупали значительно больше косметики и одежды, спортивных товаров и книг. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Деньги», которые изучили онлайн-платежи жителей Беларуси с марта по май. В исследовании учитывались платежи пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Витебска и других городов страны.





Количество покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 3,8 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек в этой категории товаров — 105 белорусских рублей. Продажи спортивных товаров с марта по май выросли вдвое, средний чек составляет 193 рублей. Кроме того, весной белорусы активно обновляли гардероб, они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 2,3 раза больше покупок, чем годом ранее.

Также аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» говорят, что белорусы стали больше вкладывать в саморазвитие. Этой весной по сравнению с прошлой число платежей за образовательные онлайн-курсы увеличилось в 2,1 раза. Средний чек — 121 рубль. Заказов книг стало в 2,9 раза больше.

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