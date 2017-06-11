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Падение объемов не коснулось белорусских гастарбайтеров, работающих в российских компаниях.

В первом квартале на 12 млн долларов сократились трансграничные денежные переводы из России в Беларусь, осуществляемые физическими лицами через кредитные организации и платежные системы, пишет Завтра твоей с траны .

По данным Центробанка России, общий переводов физических лиц из России в Беларусь в первом квартале составил 71 млн долларов. Это на 12 млн долларов меньше, чем поступило в Беларусь из восточной соседки в последнем квартале прошлого года.

В разрезе этой суммы сократился объем переводов физических лиц-резидентов. В то время как переводы физических лиц-нерезидентов (то есть, выехавших на работу в Россию белорусов) выросли. В первом квартале этого года они перечислили на родину 27 млн долларов. Средняя сумма чека составила 333 доллара. Для сравнения: в четвертом квартале 2016 года гастарбайтеры перевели в Беларусь 26 млн долларов при средней сумме чека 284 доллара.

Что касается переводов из Беларуси в Россию, то их объем в первом квартале 2017 года составил 28 млн долларов (из них 8 млн долларов – от нерезидентов). В четвертом квартале прошлого года сумма была больше – 33 млн долларов (5 млн – от нерезидентов).

Главными странами, куда в этом году физические лица переводили деньги из России, стали Швейцария ( 1051 млн долларов), Латвия (640 млн долларов), США (622 млн долларов), Узбекистан (570 млн долларов), Соединенное Королевство (489 млн долларов), Таджикистан (381 млн долларов), Кыргызстан (379 млн долларов) и Китай (300 млн долларов).