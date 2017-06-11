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Мы волнуемся, но дочка – сильнее: опрос родителей абитуриентов

12.06.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Абитуриенты в понедельник сдают централизованное тестирование по белорусскому языку. Их сопровождают родители в качестве моральной поддержки. Многие признаются, что волнуются едва ли не также сильно или даже сильнее, чем сами выпускники.

"Дочка сдает ЦТ — у нее уже золотая медаль, в БГПУ ее могут взять без экзаменов, но она хотела бы поступить на экономиста. Приехали с женой из Червеня — думаю, мы больше волнуемся, чем дочь. Она занималась накануне много, окончила белорусскоязычную гимназию, вот и решила сдавать белорусский язык", — рассказал отец одной из абитуриенток, Виталий.

 
 
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Кто волнуется накануне централизованного тестирования больше – родители или абитуриенты, смотрите в опросе Sputnik.

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