Мы волнуемся, но дочка – сильнее: опрос родителей абитуриентов

Абитуриенты в понедельник сдают централизованное тестирование по белорусскому языку. Их сопровождают родители в качестве моральной поддержки. Многие признаются, что волнуются едва ли не также сильно или даже сильнее, чем сами выпускники.

"Дочка сдает ЦТ — у нее уже золотая медаль, в БГПУ ее могут взять без экзаменов, но она хотела бы поступить на экономиста. Приехали с женой из Червеня — думаю, мы больше волнуемся, чем дочь. Она занималась накануне много, окончила белорусскоязычную гимназию, вот и решила сдавать белорусский язык", — рассказал отец одной из абитуриенток, Виталий.