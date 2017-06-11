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Lenovo представила смартфон Moto E4 Plus с огромной батареей

12.06.2017 18:22 — Разное | Tut.by  
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Компания Lenovo раскрыла официальные данные о своих смартфонах «начального уровня» — Moto E4 и E4 Plus. «Старшая» модель получила весьма выносливый аккумулятор. Об этом сообщает The Verge.


Изображение: theverge.com

E4 Plus получил батарею емкостью 5000 мАч и 5,5-дюймовый HD-дисплей. Производитель утверждает, что батареи хватит на два дня работы без подзарядки. Новинка оснащена 13-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельным фронтальным сенсором, 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителей на 16 или 32 ГБ .

У «младшей» модели Moto E4 — 5-дюймовый дисплей, батарея емкостью 2800 мАч, 8-мегапиксельная основная камерой, 5-мегапиксельный фронтальный фотомодуль, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти.

У обоих устройств металлический корпус, 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц и возможность расширения встроенной памяти картами до 128 ГБ с помощью карт памяти microSD. Работают новинки под управлением Android Nougat.

Компания сообщила, что смартфоны будут продаваться в «разных странах», но не уточнила, в каких именно. В США E4 и E4 Plus будут стоить 129 и 179 долларов соответственно.

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В США E4 и E4 Plus будут стоить 129 и 179 долларов соответственно.

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