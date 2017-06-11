В Беларуси продолжает сокращаться число официальных безработных

На начало июня в Беларуси было почти 37,5 тысячи человек, сообщили в Минтруда. Это на 2,3 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,9% от экономически активного населения.

— Видим, что в целом увеличивается спрос на рабочую силу, и в частности по рабочим профессиям. Это косвенно может свидетельствовать о выходе строительных и промышленных предприятий на устойчивый рост. И одновременно в службы занятости обращается все больше людей за содействием в поиске работы, что мы рассматриваем как положительный момент. Это значит, что люди стали больше доверять службам занятости, — рассказал FINANCE.TUT.BY начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Специалист прогнозирует, что всплеска или увеличения уровня безработицы в Беларуси в летний период не ожидается.

На начало июня в Беларуси было чуть больше 50 тысяч вакансий. Напомним, месяцем ранее их было 47,8 тысячи.